Turizm Şube Müdürü Fehmi Gündüz'den önemli bir eser: 'Demir Çağında Kululu'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları Tarih Dizisi içerisinde yerini alan esere ilişkin takdim bölümünde Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kadim kent Kayseri’nin tarih sahnesindeki yerine değinerek görüşlerini paylaştı.

Kayseri’nin, kadim tarihi ile birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehir olduğunu dile getiren Başkan Büyükkılıç, takdim bölümünde şu ifadelere yer verdi:

“Kayseri, kadim tarihi boyunca Asur, Hitit, Geç Hitit, Tabal, Med, Pers, Kapadokya Kralları, Roma, Bizans, Danişment, Selçuklu, Dulkadiroğulları, Karamanoğulları Beylikleri, Osmanlılar ve Türkiye Cumhuriyeti gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Demir Çağı’nda Anadolu'da Geç Hitit Devletleri dönemi başlamış, ancak merkezi ve güçlü bir devlet izlenmemiştir. Kululu, bu dönemdeki kazılarla konu edilmiştir. 1967’de Kululu’da yapılan kazı çalışmalarında, bölgenin coğrafi yapı olarak stratejik bir öneme sahip olduğu ve doğudan gelebilecek askeri akınlara karşı önemli bir nokta olduğu ifade edilmiştir.”

Takdimde, tarihin ve eserlerin kendilerine çok şey anlattığını dile getiren Büyükkılıç, “Kayseri sınırları içerisinde bulunan ve kadim tarihimizin şahitleri olarak ifade ettiğimiz bütün eserlerimiz bizlere birçok şeyi anlatmaktadır. Bu eserimizin kitapseverler için önemli bir kaynağı teşkil edeceğini düşünüyorum. Başta ‘Demir Çağında Kululu’ isimli bu güzel çalışma olmak üzere envanterimizdeki diğer kaynakların kitapseverlerle buluşması için birçok kütüphaneyi vatandaşlarımıza ulaştırmanın memnuniyeti içerisinde olduğumuzu siz değerli okuyucularımıza ifade etmek istiyorum” sözleri ile düşüncelerini paylaştı.

Eserde, MÖ 1200-MÖ 300 tarihleri arasında Kululu ve çevresine kronojik olarak hâkim olan, Tabal Krallığı, Medler ve Persler’in söz konusu bu coğrafyada eserleri ile görülmekte olduğu vurgulandı.

Ayrıca eserde Kululu bölgesinden gün yüzüne çıkarılan tarihi buluntuların ve eserlerin de görsellerine yer verildi.

Büyükşehir’in Kitapları 202’ye Ulaştı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından yayın dünyasında kazandırılan kitap sayısı ise ‘Demir Çağında Kululu’ kitabı ile 202’ye yükseldi. Büyükşehir Belediyesi, yerel yönetim faaliyetlerinin yanında kenti her yönüyle tanıtan, özellikle de yazın dünyasında yer alan eserleri ile hizmetini bu kulvarda da devam ettiriyor.