Türk Devletleri Teşkilatı Herkes İçin Yüzme Projesi yarışları yapıldı

Toplam 8 ilde yapılan yarışlarda grup merkezi olan illerden Kayseri’de 240 başvuru alındı. Yarışmacılar 30 dakika boyunca kulvarda 4 sırtüstü, kurbağalama, kelebek, serbest sitilde yüzebiliyor. Otuz dakika sonra çalan siren ile sıralama yapılıyor. Toplam 10 ayrı yaş grubunda yapılan yarışlarda birinci olan isimler 22 – 23 Şubat tarihleri arasında Konya’da yapılacak olan Türkiye Birinciliği’nde mücadele edecek. Kategorilerinde Türkiye birincisi olan isimler diğer Türki devletlerde yapılacak olan yarışlarda mücadele edecek.