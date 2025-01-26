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Türk Devletleri Teşkilatı Herkes İçin Yüzme Projesi yarışları yapıldı

Türk Devletleri Teşkilatı Herkes İçin Yüzme Projesi kapsamında yapılan yarışmaların bir grubu Kayseri'de yapıldı.

Türk Devletleri Teşkilatı Herkes İçin Yüzme Projesi yarışları yapıldı

Toplam 8 ilde yapılan yarışlarda grup merkezi olan illerden Kayseri’de 240 başvuru alındı. Yarışmacılar 30 dakika boyunca kulvarda 4 sırtüstü, kurbağalama, kelebek, serbest sitilde yüzebiliyor. Otuz dakika sonra çalan siren ile sıralama yapılıyor. Toplam 10 ayrı yaş grubunda yapılan yarışlarda birinci olan isimler 22 – 23 Şubat tarihleri arasında Konya’da yapılacak olan Türkiye Birinciliği’nde mücadele edecek. Kategorilerinde Türkiye birincisi olan isimler diğer Türki devletlerde yapılacak olan yarışlarda mücadele edecek.

Haber Merkezi

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