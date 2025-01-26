Jandarma ekiplerinden operasyon: 2 şüpheli yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Kısım Amirliği (JASAT), Bünyan İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda; yakalanan M.A. isimli şahsın bulunduğu Bünyan İlçesi Fatih Mahallesindeki evde ve evde misafir olarak bulunan B.C. adına kayıtlı 27 plakalı otomobilde arama yapıldı. Yapılan aramalar neticesinde yaklaşık 80 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet tabanca, 5 adet tabanca fişeği, 1 adet av tüfeği fişeği, 1 adet piyade tüfeği fişeği ve 9 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Otomobilde yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Şüpheliler gözaltına alınarak haklarında gerekli yasal işlemler başlatıldı.