Jandarma ekiplerinden operasyon: 2 şüpheli yakalandı

Kayseri'de Jandarma ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda 2 şüpheli yakalanırken çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.

Jandarma ekiplerinden operasyon: 2 şüpheli yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Kısım Amirliği (JASAT), Bünyan İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda; yakalanan M.A. isimli şahsın bulunduğu Bünyan İlçesi Fatih Mahallesindeki evde ve evde misafir olarak bulunan B.C. adına kayıtlı 27 plakalı otomobilde arama yapıldı. Yapılan aramalar neticesinde yaklaşık 80 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet tabanca, 5 adet tabanca fişeği, 1 adet av tüfeği fişeği, 1 adet piyade tüfeği fişeği ve 9 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Otomobilde yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Şüpheliler gözaltına alınarak haklarında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Haber Merkezi

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