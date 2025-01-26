Jandarma ekiplerinden operasyon: 2 şüpheli yakalandı
Kayseri'de Jandarma ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda 2 şüpheli yakalanırken çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Kısım Amirliği (JASAT), Bünyan İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda; yakalanan M.A. isimli şahsın bulunduğu Bünyan İlçesi Fatih Mahallesindeki evde ve evde misafir olarak bulunan B.C. adına kayıtlı 27 plakalı otomobilde arama yapıldı. Yapılan aramalar neticesinde yaklaşık 80 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet tabanca, 5 adet tabanca fişeği, 1 adet av tüfeği fişeği, 1 adet piyade tüfeği fişeği ve 9 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Otomobilde yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Şüpheliler gözaltına alınarak haklarında gerekli yasal işlemler başlatıldı.