'Türk Dünyasının Meseleleri ve Doğu Türkistan' konulu panel gerçekleştirildi

1933 ve 1944 yıllarında kurulan Doğu Türkistan Cumhuriyetlerinin kuruluş yıldönümü nedeniyle Gökbayrak Platformu ve Celal Bayar Anadolu Lisesi ortaklığında hazırlanan, KAYHAM Arşiv Sorumlusu Dr. Recep KANALGA ve Araştırmacı-Yazar Serdar Kozan'ın konuşmacı olarak katıldığı "Türk Dünyasının Meseleleri ve Doğu Türkistan" konulu panel Celal Bayar Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa Milli eğitim camiasından idareciler, Erciyes Üniversitesinden akademisyenler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Program Kapsamında konuşan Celal Bayar Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Metin, “Türk Dünyasının meseleleri bizim meselemizdir. Doğu Türkistan’ın meselesi bizim meselemizdir. Okulumuz öğrencilerinin siz gençlerin bu konulara hassasiyetinizi ve duyarlılığınızı biliyorum. Konuşmacılara ve katılımcılara teşekkür ederim” dedi.