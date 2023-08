Türk Harb-İş üyelerinden maaş zammı protestosu

Türk Harb-İş Kayseri Şube Başkanı Şerif Efe Avcı, “Türk Harb-İş Sendikasının ülke savunmasına hizmet veren görünmez kahramanları olarak, hak ettiğimiz değeri görmek ve emeğimizin karşılığında ücretlerle geçinmek istiyoruz. Aile bireylerimizi daha iyi koşullarda yaşatabilmek, çocuklarımıza sağlam bir gelecek sağlayarak geleceğe güvenle bakabilmelerini istiyoruz” dedi.

Türkiye Harb Sanayii, Savunma ve Güvenlik Çalışanları Sendikası Türk Harb-İş üyeleri, Cumhuriyet Meydanında oturma eylemi yapıp daha sonra da maaş bordrolarını yakarak maaş zamlarını protesto etti. ülkedeki ekonomik sıkıntılarla beraber çalışan tüm işçilerin alım gücünün düştüğünü, bu düşüşün savunma sanayi işçisinde çok daha fazla hissedildiğini söyleyen Türk Harb-İş Kayseri Şube Başkanı Şerif Efe Avcı, “Bizler, nitelikli işgücünün temsilcileri olarak işçi kardeşlerimizin hangi zor şartlarda çalıştığını, zor şanlarda çalışan bu kardeşlerimizin işyerlerine ve işlerine duyduğu sevgiyi, aidiyeti ve bağlılığı da çok iyi biliyoruz. Ancak ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntı nedeni ile üyelerimizin geçinmekte zorlandığım, geçim sıkıntısı yaşasalar da emeklerinin karşılıklarını alamasalar da işlerine nasıl sıkı sıkı tutunduklarını da gayet iyi biliyoruz ama yaşanan bu olumsuzluklar nedeni ile kardeşlerimizin mecbur kaldıkları için işyerlerimizden ve fabrikalarımızdan ayrılmalarına da gönlümüz razı olmuyor. Nasıl ki iş yerlerimiz Milli ise Savunma Sanayi işçisi de o denli millidir. Bizler her zaman bu bilinçle hareket ediyoruz ve bu nedenle üyelerimizin geçim sıkıntısı çekmeden yaşayabildikleri güne gelene dek onların sesi olacağımızı da belirtmek isteriz. Türk-İş'in Hak-İş'le beraber, Hükümetimiz ile yapmış olduğu 2023-2025 kamu çerçeve protokolünde, alman zam oranının belirli büyük bir çoğunluğu memnun etmiş gibi gözükse de ülkemizin göz bebeği olan Savunma Sanayiinde çalışan, Savunma Sanayi işçileri olarak aynı oranda faydalanamadığımız için bizleri kesinlikle memnun etmemiştir. Bu sözleşmede bir kesimin aldığı zam oranı yüzde 100'leri aşarken, Savunma Sanayiinde çalışan işçiler olarak bizlere yarısı bile reva görülmemiş olup bu oran sadece yüzde 45 de kalmıştır. Mart ayında aldığımız zammın 5 ay içerisinde hükümetimiz tarafından yapılan zamlar karşısında daha çalışanın eline bile geçmeden eriyip gitmesi, değerinin çok çok üstünde olan ev kiraları, marketlerde her gün değişen fiyat etiketleri, son 3 ayda 2 katına çıkan akaryakıt fiyatları sebebiyle, hayatımızın her alanında zorunlu olarak ihtiyaç duyduğumuz ürün ve hizmetlere ulaşmak gün geçtikçe zorlaşmaktadır. Çalışan arkadaşlarımız sosyal yaşantısını bir tarafa koyup günlük yaşantısını idame ettirebilmenin sıkıntısıyla karşı karşıya kalmıştır. Bu zor koşular içinde geçinebilmenin en azından günü kurtarabilmenin hesabını yapan Savunma Sanayi işçisinin, birde gelir vergisi ile beli bükülmekte, yetersiz kalan zamların erimesi yetmezmiş gibi, aldığı ücretinin de her ay bir öncekinden daha düşük hale gelmesiyle hesap kitap yapamaz duruma gelmiştir. Bununla birlikte primlerle beraber maaşları 18 bin ile 20 bin TL civarında olan Savunma Sanayi işçisinin izin aylarında primlerinin kesilmesi ile alınan maaşlar neredeyse asgari ücret seviyelerine düşmektedir. Bu yüzden anayasal hakları olan izinlerini bile kullanmakta tereddüt etmektedirler” şeklinde konuştu.



‘SAVUNMA SANAYİ İŞÇİSİ HAK ETTİĞİ ÜCRETLERİ ALAMAMAKTADIR’

Savunma sanayi işçilerinin 50-60 bin lira maaş aldıkları algısının tamamen yanlış olduğunu dile getiren Avcı, “Savunma sanayi işçisinin kamuoyunda 50-60 bin maaşlar aldığı algısının da tamamen yanlış bir bilgi olduğunu buradan bu ay ki alınan maaşlarımızın bordrolarını da hazırladığımız pankartlar da göstererek bu yanlış algıyı da düzeltmek isteriz. Ülkemizin savunma ve güvenliğine hizmet veren Türk Harb-İş Sendikası üyeleri, nitelikli ve tecrübeli iş gücünü, gece-gündüz demeden ortaya koyarak vatan savunmasına verdiği hizmetin karşılığını ne yazık ki alamamaktadır. Enflasyon yükü altında her geçen gün biraz daha ezilen Savunma Sanayisi işçisinin aldığı ücret, özel sektörde ve vakıf işletmelerinde çalışan emsallerinin çok çok altında kalmış olup, bu durum özel sektörü çok daha cazip hale getirerek nitelikli işgücünün kamudan özele doğru kaymasına sebep olmaya başlamıştır. Daha vahim olanı ise Milli Savunmamızın bel kemiği olan işyerlerimizde çalışan kardeşlerimize, çeşitli aracı kurumlarla yurtdışından, iş teklifi ve talepleri gelmekte olup ülkemizde yıllardır dillendirilen beyin göçüne de maalesef yenileri eklenmektedir. Türkiye'nin Savunma Sanayisini ayakta tutan devletimizin her ihtiyacı olduğunda yanında olan gerek operasyon bölgesinde gerek savaş esnasında gerekse yangın ve doğal afetlerde elini taşın altına sokmaktan çekinmeyen, tüm askeri uçak, gemi, denizaltı, tank ve helikopterlerin bakım, onarım ve modernizasyonunu yapan ve bu araçların imalat parçalarımı üreten savunma sanayi işçisi olarak maalesef hak ettiği ücretleri alamamaktadır. Türk Harb-İş Sendikasının ülke savunmasına hizmet veren görünmez kahramanları olarak, hak ettiğimiz değeri görmek ve emeğimizin karşılığında ücretlerle geçinmek istiyoruz. Aile bireylerimizi daha iyi koşullarda yaşatabilmek, çocuklarımıza sağlam bir gelecek sağlayarak geleceğe güvenle bakabilmelerini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

‘EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET TALEP EDİYORUZ’

Maaşlarının ek protokol ile hak ettikleri ücret seviyelerine çıkarılmasını istediklerini belirten Avcı, “Buradan Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Milli Savunma Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Kamu işveren sendikası TUHIS ve Bağlı bulunduğumuz konfederasyon olan Türk- İş'e sesleniyoruz: Arkadaşlarımızın ücret ve diğer özlük haklarının bir an önce gözden geçirilerek ek protokol ile hak ettiğimiz ücret seviyelerine çekilmesini, Ocak ayında dönemin Çalışma Bakanı tarafından bizzat söz verilmesine rağmen ayrıca verilmeyen yüzde 13.5’lik refah payımızın verilmesini, Yine Dönemin Çalışma Bakanı tarafından vergi dilimleri ile ilgili düzenlemenin yapılacağına dair konuşmalarının maalesef sadece söylemde kaldığının ve bir an önce çalışanın kamburu olan vergi dilimlerinin düzenlenmesini, Memura seyyanen verilen 8077 TL'nin Savunma Sanayi işçisine de verilmesini, Tüm üyelerimiz için, Savunma Sanayi priminin verilmesini, Yıllık izine zorunlu olarak çıkan arkadaşlarımızın bu dönemde alamadığı tüm primlerinin verilmesini, son olarak da adaletli bir şekilde ‘eşit işe eşit ücret’ talep ediyoruz” diye konuştu.