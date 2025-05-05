Türk Kızılayı 157 Yıldır, 'İyilik Yolunda Omuz Omuza'

Göz kamaştıran tarihsel başarıları ve insani yardım faaliyetleriyle dikkat çeken Kızılay’ın, her zorluğun üstesinden gelerek bugünlere geldiğine işaret eden Erdoğan, “Ne zaman gözler Hilal-i Ahmer’i arasa, Türk Kızılay tüm imkanlarıyla orada oldu” sözleriyle kurumun yardımseverlik ve dayanışma sembolü olduğunu vurguladı.

2005 yılında kan ihtiyacının yalnızca yüzde 19’unu karşılayan Kızılay, bugün talebin yüzde 97’sini karşılamakta, böylece yardım alanların sayısı hızla artmaktadır. Erdoğan, 2024 yılında ise yurt içinde 33 milyon, yurt dışında 14 milyondan fazla insana ulaşan Türk Kızılay’ın, ülkemiz ve dünyanın yardım yükünü omuzladığını belirtti.

Ayrıca, Erdoğan, 7 Ekim 2023’ten beri İsrail'in saldırıları altında bulunan Gazze’ye Türk Kızılay’ın verdiği destekten bahsederek, “Gazzeli kardeşlerimizi asla yalnız bırakmadık” dedi. Bu açıklamalar, Türkiye’nin insani yardım konusundaki kararlılığını ve bölgedeki insanlara olan duyarlılığını bir kez daha gösterdi.

Kayseri Kızılay Şubesi tarafından yapılan açıklamada, ‘Kızılay Kayseri Ailesi olarak biz, gönlü kocaman, yüreği merhametle atan, her zorlukta birbirine kenetlenen büyük bir aileyiz. Her birimizin katkısıyla daha da güçlenen bu yapını en güzel yanı, aynı iyilik yolunda omuz omuza yürümek’ ifadeleri kullanıldı.