Gönüllü Kuruluşlar, Güncel Konuları Konuştu

Taş, Emekli Memursen sendikasının 100 bin üye sayısına ulaşması durumunda kanun yapma çalışmalarını başlatacaklarını belirtti. Ayrıca, Gazze’de devam eden insani dramın sona ermesi için uluslararası toplumun daha aktif baskı kurması gerektiğine dikkat çekti.

Suriye’de çatışmaların bir an önce sona ermesi ve mevcut yönetimlerin iç yapılarını koruyarak istikrarı sağlaması gerektiğine vurgu yapan Taş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde başörtülü öğrencilerin okula alınmamasıyla başlayan sürecin yeni tüzükle sona erdiğini hatırlattı. Yolsuzluk soruşturmalarıyla ilgili mahkemelerin karar vermesi gerektiğine değinip, bu süreçte sabırlı olunması gerektiğinin altını çizdi. Kayseri Kent Konseyi üyelerine, haftalık toplantılara katılım çağrısı yaparken, il ve ilçe insan hakları birimlerinin pasifliğine dikkat çekti; üyelerin bu durumu takip edip aktif hale gelmesi gerektiğini vurguladı.

Terörle mücadelede de önemli bir mesaj veren Taş, PKK terör örgütünün silah bırakmasının sürecin hızlanmasında kritik bir rol oynayacağını belirtti. Toplantıya ev sahipliği yapan Enderun Eğitim Vakfı yöneticileri ve katılımcı kurumlar adına teşekkürlerini ileten Taş, toplantının ardından katılımcıları fotoğraf çektirdi.

Toplantıya katılan kurumlar arasında Kayseri Çevre, Kültür ve Ahlak Derneği Başkanı Mustafa Olgunharputlu, ATİB Başkanı Hayrullah Can, Darül Maarif Dernek Temsilcisi Mustafa Kapçı, Emekli Memursen Temsilcisi Mustafa Önk, Anadolu Ortopedik Engelliler Derneği Başkanı Efdal Özkartal, Kayseri Yazarlar Birliği Temsilcisi Rafet Ural, Nur’ul Hüda Derneği Başkanı Ali Gözey, Kızılay Kayseri İl Başkanı Cafer Beydilli ve İyilikder Kayseri Temsilcisi Ahmet Kaçar gibi önemli isimler bulunuyordu.

Toplantının sonunda, Enderun Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Billur, kurum temsilcilerine hoşgeldiniz diyerek vakıf hakkında detaylı bilgiler verdi. Osmanlı’nın eğitim teşkilatından ilham alan ve “Enderun Mektebi” geleneğine dayanan vakıf, eğitime, ilme, adalete ve medeniyete katkı sunma vizyonuyla çalışmalarını sürdürüyor. 1995 yılında Nevşehir’de kurulan vakıf, merhum Zeki Soyak öncülüğünde hayatını eğitime ve İslami hizmetlere adayan bir grup öğretmen tarafından hayata geçirildi. Toplantı, Diyanet Emeklileri Derneği İl Temsilcisi Ömer Yıldırım’ın dualarıyla son buldu ve katılımcılar topluca fotoğraf çektirdi.

Bu güçlü istişare, güncel meselelerin yanısıra eğitim ve toplum hizmetleri anlamında önemli bir platform oluşturarak, sivil toplumun dayanışmasını pekiştirdi.