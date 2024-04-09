Türk Polis Teşkilatı'nın 179. yaşı Kayseri'de kutlanıyor

İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtına çelenk bıraktı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 179. yaşı Kayseri'de kutlanıyor
Kayseri GündemEditör

İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın; Türk Polis Teşkilatı’nın 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtına çelenk bıraktı.

Türk Polis Teşkilatı’nın 179. kuruluş yıl dönümü Kayseri’de kutlanıyor. İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın; Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende Atatürk Anıtına çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Törene, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, kamu kurum müdürleri, siyasi partilerin il başkanları, gaziler ve polis teşkilatı katıldı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 179. yaşı Kayseri'de kutlanıyor
Türk Polis Teşkilatı'nın 179. yaşı Kayseri'de kutlanıyor
Türk Polis Teşkilatı'nın 179. yaşı Kayseri'de kutlanıyor
Türk Polis Teşkilatı'nın 179. yaşı Kayseri'de kutlanıyor
İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Vali Çiçek, restorasyonu tamamlanan Köşk Medrese'ye hayran kaldı
Vali Çiçek, restorasyonu tamamlanan Köşk Medrese'ye hayran kaldı
Pınarbaşı Belediye Başkanlığı'na Tekeş görevlendirildi
Pınarbaşı Belediye Başkanlığı'na Tekeş görevlendirildi
Binada çıkan yangından 2'si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi
Binada çıkan yangından 2'si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi
Kayseri'de mezarlıklar bayrama hazır
Kayseri'de mezarlıklar bayrama hazır
Başkan Büyükkılıç'tan Ramazan Bayramı mesajı
Başkan Büyükkılıç'tan Ramazan Bayramı mesajı
Ak Parti Teşkilat Bayramlaşması Arefe Günü
Ak Parti Teşkilat Bayramlaşması Arefe Günü