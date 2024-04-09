Altı ay sonra nihayet

İsrail'le yapılan ticaret protestolarından sonra Ticaret Bakanlığı, nihayet İsrail'e ihracat kısıtlaması getirildiğini açıkladı. Bakanlığın, İsrail'e yönelik kısıtlama kararı inşaat demirinden yassı çeliğe, mermerden seramiğe kadar 54 ürün grubunu kapsıyor. Kısıtlamalar bugünden itibaren geçerli olacak.

Altı ay sonra nihayet
Kayseri GündemEditör

Ticaret Bakanlığı, 9 Nisan 2024'ten itibaren bazı ürünlerin İsrail'e ihracatını kısıtlama kararı aldı. Ticaret Bakanlığı'nın İsrail'e yönelik kısıtlama kararı inşaat demirinden yassı çeliğe, mermerden seramiğe kadar 54 ürün grubunu kapsıyor.

 

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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