Türk Sanat Müziği Tutkunları İçin Unutulmaz Bir Gece: 'Uşşak Faslı' Konseri
Türk Sanat Müziği severler, 26 Nisan'da gerçekleşecek 'Uşşak Faslı' konseri için bir araya geliyor. Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde saat 19.30'da başlayacak olan bu özel etkinlik, müzikseverlere keyifli bir deneyim sunacak.
Şef Burhan Surluev yönetimindeki konser, uşşak makamında gerçekleştirilecek ve zarif melodileriyle dinleyicileri etkileyecek. Etkinlik, ücretsiz olarak düzenleniyor ve tüm sanatseverler davetli. Bu eşsiz müzik ziyafeti, Türk Sanat Müziği tutkunları için kaçırılmaması gereken bir fırsat sunuyor.