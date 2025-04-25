Kayseri polisinden 'Yaya Geçidi' denetimi

Kayseri'de trafik ekipleri tarafından yaya veya okul geçitlerine yönelik yapılan çalışmalara da araç sürücülerine bilgilendirme yapılarak denetimler gerçekleştirildi.

Kayseri polisinden 'Yaya Geçidi' denetimi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında; yaya veya okul geçitlerinden geçmekte olan “yayalara” yol verme konusunda sürücülerin bilinçlendirilmesi, trafik kurallarına uyma düzeylerinin artırılması, ölümlü ve yaralamalı kazaların önlenmesi amacıyla trafik kural ihlalleri kamera ile kaydedilerek denetimlerin yapıldığı ifade edildi. Yapılan açıklamada, "Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yaya veya okul geçitlerinden geçmekte olan “yayalara” yol verme konusunda sürücülerin bilinçlendirilmesi, trafik kurallarına uyma düzeylerinin artırılması, ölümlü ve yaralamalı kazaların önlenmesi amacıyla trafik kural ihlalleri kamera ile kaydedilerek denetimler yapılmaktadır. Kurallara uyan sürücülerimize teşekkür ederiz. Öncelik yayanın öncelik hayatın" denildi.

Haber Merkezi

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