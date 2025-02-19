Türker, 'Enflasyon düştü kavramı geçerli değil, fiyatların düşüp düşmediği önemli'

Ekonomiden Sorumlu Eski Devlet Bakanı Doktor Masum Türker, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Mali Gündem’ programına katılarak, moderatör Fatih Yılmaz’ın sorularını yanıtladı.

Türkiye’deki enflasyon oranları hakkında bilgiler veren Ekonomiden Sorumlu Eski Devlet Bakanı Doktor Masum Türker, “Enflasyonla ilgili resmi olarak anlatılan oranlar bir de bunların dışında yapılan ölçümlerde farklı değerler çıkıyor. Nitekim bir farklılık olduğu nereden belli Aralık ayında düşük enflasyon ocak ayında yüksek enflasyon çıktı. Aralık ayında düşük enfaslasyon çıkması neden normal çünkü Aralık enflasyonuna göre maaşlar düzeltildi ondan sonra dönüldü Ocak ayında yüksek bir enflasyonla karşı karşıya kaldık. Burada enflasyon düştü kavramı artık geçerli değildir fiyatların düşüp düşmediği önemlidir çünkü fiyat kontrolü ve fiyattaki değişiklikler enflasyon düştü düşmedi laflarının yanı sıra altta esas algı yaratan gerçeği gösteren fiyatların da çok yüksek olduğu nereden belli oldu bu ay içinde hükümet yeni bir uygulamayı başlattı. Marketlerdeki fiyatların diğer marketlerden yüksek olduğundan dolayı bu da gösteriyor ki bugüne kadar ben bunu muhtelif televizyon programlarında söyledim enflasyonu kontrol etmek istiyorsanız mali müşavirlerin denetimini isteyin mali müşavirler denetim yapıp fiyat artışlarını kabul edip onaylamalıdır” ifadelerinde bulundu.