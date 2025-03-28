Türkiye'de 4 tane var: Birisi de Talas'ta

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından ilçeye kazandırılan ve ‘uyumayan kütüphane’ olarak bilinen Talas Belediyesi 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi’nde 61. Kütüphaneler Haftası kapsamında üreten kütüphane kavramı ve geleneksel kütüphane anlayışı üzerine bir program düzenlendi.

Programa Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez’in yanı sıra, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Alaaddin Düşüktaş, Hidayet Aydoğan Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenler ve kitapseverler katıldı.

Söyleşinin moderatörlüğünü yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sözlerine Kütüphane Haftası’nı kutlayarak başladı.

“KÜTÜPHANELERİMİZ ÜRETEN KÜTÜPHANE ÜNVANI ALDI”

Başkan Yalçın, ilçede yürütülen kütüphane faaliyetleriyle ilgili bilgiler vererek, “Burası Hamdi Turşucu Bey’in ifadesiyle ‘uyumayan kütüphane’ oldu. 7/24 kütüphane şimdi Türkiye’de 4 tane oldu. Bunlardan birisi de burası yani sizin kütüphaneniz. 7/24, 365 gün çalışan kütüphane hakikaten çok önemli. Artık kütüphanelerde farklı bir yere gelindi. Kütüphanelerimiz artık ‘üreten kütüphane’ ünvanı aldı. Kütüphaneler bir zamanlar kaynak kitap bulmak için aynı zamanda da evdeki gürültüden kaçmak için kullanılırdı. Gecenin bir yarısında beni burada yer bulamadığı için arayan gençlerimiz oluyor. Bundan o kadar mutlu oluyorum ki. Onlarda ülkemizin geleceğinin en önemli idarecileri arasında olmaya talipli olduklarını görüyorum” dedi.

Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Başkan Yalçın’a düzenlenen program ve ilçeye kazandırılan kütüphaneler için teşekkür ederken, “Mekân hiçbir zaman vazgeçilmez ihtiyaç. Hiçbir zaman kütüphane ihtiyacı bitmeyecek. Bilgiye, teknolojik gelişmelerle rahat ulaşabilsek de mekâna ihtiyacımız 100 yıl sonra da olacak” diye konuştu.

“TALAS’TA SON 5 YILDA KÜTÜPHANECİLİK İVME KAZANDI”

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ise yapılan çalışmalarla kütüphanecilik hizmetlerinin artık yaşam merkezi haline dönüştüğünü ifade ederek, “Yeme içmeden sosyal aktivitelere kadar gerçekleşen mekanlar oldu. Son 5 yılda kütüphanecilik çalışmalarında inanılmaz bir ivme var. Bunun en güzel örneklerinden biri bu bina. Başkanımız farklı noktalarda, cami altlarında, apartmanlarda ve hayırseverlerle birçok kütüphaneyi Talas’a kazandırdı. Okumayı seven bir insanın kütüphanelere verdiği değeri burada görüyoruz. Her gün yeni bir projesi var. Kendisine teşekkür ediyorum.”

ZİYARETÇİ SAYISI İKİYE KATLANDI

İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Alaaddin Düşüktaş da Talas’ta geçen yıl kütüphaneden 400 bin kişinin yararlandığını bu yıl ise sayının 700 bin kişi olduğunu söyledi.

Programın sonunda protokol tarafından 7/24 Kütüphane’den en çok yararlananlara çeşitli hediyeler verildi.