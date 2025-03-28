Prof. Dr. Tufan Gündüz ile Kayserililer bir araya geldi

Gündüz, Ramazan boyunca farklı konuklar ile birlikte zengin bir program sunarak katılımcılara geçmişin derinliklerinden önemli bilgiler aktarırken, Kayserililer de bu değerli anları paylaştı. Gündüz’ün sahne aldığı gecede, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da yer alarak Tufan Gündüz’e teşekkürlerini sundu.

Başkan Büyükkılıç, etkinliğin manevi atmosferine vurgu yaparak Kayserililere ve özellikle de Gündüz’e teşekkür etti. Katılımcılarla yakından ilgilenen Büyükkılıç, etkinlik sırasında çocuklara bayram harçlığı vererek onların bayramlarını kutladı.

Tufan Gündüz, Kayseri’nin zengin tarihini ve kültürünü aktardığı bu etkinlikte, bölgenin geçmişi hakkında önemli bilgiler paylaşarak dinleyicileri derin düşüncelere sevk etti. Etkinliklerin her geçen gün daha fazla ilgi görmesi, Ramazan ayında bir araya gelmenin ve paylaşmanın güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.