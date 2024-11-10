Türkiye'deki anıt ağaçlarda mantar tehlikesi

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Kayseri İl Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy Avrupa'da görülen ve özellikle anıt ağaçları olumsuz etkileyen mantar hastalığının ülke sınırları içerisine girdiğini söyleyerek yayılma ihtimaline karşı gerekli önlemlerin alınması uyarısında bulundu.

Türkiye'deki anıt ağaçlarda mantar tehlikesi
Kayseri GündemEditör

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Kayseri İl Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy; Avrupa’da görülen ve özellikle anıt ağaçları olumsuz etkileyen mantar hastalığının ülke sınırları içerisine girdiğini söyleyerek; yayılma ihtimaline karşı gerekli önlemlerin alınması uyarısında bulundu.

Ağustos ayında Kayseri Ağaç Fosili Yüzeyi Araştırması çalışmasında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Prof. Dr. Ünal Akkemik’in; Avrupa’da ağaçlar arasında hızla yayılan bir mantar hastalığından ve özellikle anıtsal ağaçları etkilediğinden bahsettiğini aktaran Prof. Dr. Özsoy; heyet ile birlikte Kayseri’de araştırma yaptıklarını söyledi. Araştırmalarda Kayseri’de mantar hastalığının olmadığını tespit ettiklerini ancak bu olmayacak anlamına gelmediğini ifade eden Prof. Dr. Özsoy; "Ünal akkemik; İspanya’da, İtalya’da, Fransa’da, Yunanistan’da böyle bir salgının olduğunu ve tek çaresinin maalesef ağaçların kesilerek yayılmasını önlemek olduğunu söyledi. Dolayısıyla biz bundan endişeleniyorduk. Fakat bu mantar hastalığı Türkiye’ye de ulaştı. Hatta bazı şehirlerimizde herkesin gözü önünde olan ağaçlar, mantarın yayılmasının önüne geçebilmek için kesildi. Bu bilgi bizim için yeni, özellikle anıtsal ağaçlar arasında yayılan mantar hastalığının varlığından haberimiz yoktu. Kayseri olarak ağaçlarımızın güvende olup olmadığı aklımıza geldi. Prof. Dr. Ünal Akkemik hoca ile şehrin içindeki bazı anıtsal ağaçları beraber dolaştık. Kayseri’de şuana kadar gözüken bir hastalığın olmadığını söyledi. Bu gelmeyecek manası taşımıyor, bunun için bir farkındalık olması gerekiyor. Türkiye’de yayılma yerlerinin takip edilmesi gerekiyor. Marmara’ya ulaştı ise Türkiye’ye de yayılma ihtimali çok yüksek" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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