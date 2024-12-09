Türkiye'den Kudüs'te Zeytin Fidanlıkları 

Genç Aktivistler’den Filistin’e 10.000 Zeytin Fidanı

Uluslararası Genç Aktivistler Derneği bu konuya dikkat çekerek, işgal altındaki Filistin’de Zeytin Fidanları dikiyor.

Bu güne kadar Kudüs, Batı Şeria ve yıkımdan önce Gazze’de 7 ayrı fidanlık oluşturan Genç Aktivistler’in Başkanı Tevfik Yazıcılar “Filistinli kardeşlerimiz için ne yapabiliriz diye düşünürken Kudüslülerin geçim kaynağı olan zeytin ağaçları ve meyve ağaçlarının işgalci İsrail’in hedefi olduğunu gördük. İsrail işgali ve saldırıları ile azalan yeşil alanların Filistinlilerin hayatını olumsuz yönde etkilediğini anladık.

Bizde, İşgalci İsrail’in yıktığı ve yaktığı Filistin topraklarında doğal yaşam alanlarının korunması, sağlıklı bir çevrenin oluşturulması ve gelecek kuşaklara daha iyi bir dünya bırakılması amacıyla Filistin’de Zeytin Fidanlıkları kurmayı hedefledik.

Bu güne kadar da Kudüs’te, Mescid-i Aksa’nın hemen karşında, Batı Şeria’da ve bugün yerlebir edilen Gazze’de, Abdülhamid Han Fidanlığı, Şeyh Raid Salah Fidanlığı, Erbakan Fidanlığı, Ensar Fidanlığı, Selamet Fidanlığı gibi zeytin fidanlıkları oluşturduk.

İşgalci İsrail engellerini aşabilmek için Filistinli esnaftan temin ettiğimiz zeytin fidanlarını Filistinli halka dağıtarak bahçelerine arsalarına ekmeleri ve büyüyüp meyve verene kadar bakımlarını yapmalarını sağladık.Filistin halkını asla yalnız bırakmayacağız. Her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz. Savaşa katliamlara ve vahşete rağmen bu fidanlıklarla da gelecek nesillere umut vereceğiz. Şimdi de yeni bir fidanlık için hazırlanıyoruz. Filistin’de havalar soğumadan bir zeytin fidanlığı daha oluşturacağız.” dedi.

“ Ne dersiniz sizin de Filistin’de dikili bir ağacınız olsun, hep birlikte Filistin’de 10.000 Zeytin fidanını toprakla buluşturalım.” sözleriyle çağrıda bulunan Yazıcılar 1 fidan destek bedelinin 200 TL olduğunu ifade ederek www.gencaktivistler.org.tr sitesinden online bağış yapılabileceğini belirtti.

