Türkiye'nin en güçlü bilgisayar oyunu olma adayı 'Ulukayın-Ertuğrul' Epic Games'te yerini alıyor

Türkiye’nin en güçlü bilgisayar oyunu olma iddiasıyla geliştirilen “Ulukayın-Ertuğrul”, Epic Games platformunda oyun severlerle buluşuyor. Diriliş Ertuğrul’un yapımcısı Kemal Tekden önderliğinde, 40 kişilik bir ekip tarafından 3 yıllık titiz bir çalışma sonucunda, 16 Ağustos 2024’te erken erişime açılan “Ulukayın-Ertuğrul”, Türkiye’nin oyun endüstrisinde yeni bir dönemi başlatmayı hedefliyor.

“Ulukayın-Ertuğrul”, yalnızca Türkiye’nin en üst seviyeli oyunu olmayı değil, aynı zamanda tarihimizden ilham alan hikâyeye sahip olma özelliğini taşıyor. Orta Çağ’ın kaotik atmosferinde, adaleti arayan bir Türk savaşçısı olan Ertuğrul Gazi’nin epik hikâyesini anlatan bu oyun, oyunculara unutulmaz bir aksiyon-macera deneyimi sunuyor. Oyuncular, yozlaşma ve savaşların hüküm sürdüğü bu dünyada, gerçek bir kahraman olma şansı buluyorlar.

Dünyanın Anahtarı: Ertuğrul’un mücadelesi

Oyun, 13. yüzyılda Ahlat sınırları içerisinde varlığını sürdüren Kayı Obası’nın, Cengiz Han öncülüğündeki Moğol saldırısına karşı verdiği mücadeleyi temel alıyor. Oyuncular, Ertuğrul’un cesurca obasını koruma çabasına tanık olacak ve esrarengiz bir tarikatın içine çekilerek, tüm insanlığın kaderinin “Dünyanın Anahtarı”na bağlı olduğunu keşfedecekler. Bu Yarı-Açık dünya aksiyon-macera serüveni, oyunculara Türk kültürünü ve savaş sanatlarını keşfetme fırsatı sunuyor.

Kemal Tekden’den oyun sektörüne güçlü bir adım

Tekden Film Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, yeni kurulan “Tekden Studio” firması çatısı altında geliştirilen “Ulukayın-Ertuğrul” oyunu ile oyun sektörüne güçlü bir giriş yapıyor. Bu Yarı-Açık dünya oyunu, Türk kültürünü ve tarihini küresel ölçekte tanıtmayı hedefliyor.

Epic Games İşbirliği ile uluslararası alanda tanıtılacak

Oyun, Epic Games işbirliği ile uluslararası arenada büyük bir etki oluşturmayı amaçlıyor. Oyun hakkında konuşan Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden; Bu projeye yatırım yapmamın en önemli nedenlerinden biri, Türk gençlerinin oyun sektöründeki yeteneklerini ve potansiyellerini dünyaya göstermek istememdir. “Ulukayın-Ertuğrul” projesi, Türk gençlerinin bu alanda ne kadar başarılı olabileceğini kanıtlamak için bir fırsat sunuyor. Ayrıca, bu oyunun kadim Türk kültürünü ve tarihini dünya çapında tanıtacak olması da beni oldukça heyecanlandırıyor. Türkiye’den çıkacak yeni bir Yarı-Açık dünya oyunu, sektörde önemli bir kilometre taşı olabilir” ifadelerini kullandı.