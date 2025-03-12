Türkiye'nin tarımsal üretim verileri belli oldu: Kayseri, 4.9 Milyon Ton Üretimle 5. Sırada

TÜİK 2024 verilerine göre, 620 bin hektar ekili alanı ile Türkiye’nin 5’inci büyük tarım kenti olan Kayseri, yıllık 4.9 milyon tonluk üretim kapasitesiyle bu konumunu korumayı başardı.

Kayseri’de 24 Ürün İlk 10’da

Kentte üretilen 24 tarım ürünü, Türkiye genelinde ilk 10 sıralamasında yer alıyor. Çerezlik kabak, kimyon, çavdar ve aspir üretiminde Türkiye birinciliğini elinde bulunduran Kayseri, çerezlik ayçiçek ve patateste ikinci, şeker pancarında üçüncü, elmada ise dördüncü sırada yer alarak geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.

Çiftçi Sayısında Artış

Son iki yılda ekili alanların büyümesiyle birlikte çiftçi sayısında da artış yaşandı. 2023 yılında 28 bin olan çiftçi sayısı, 2025 itibarıyla 32 bine ulaştı. Saklav, tarım alanında projeler ve desteklemelerle üretimi daha da artırmayı hedeflediklerini belirtti. "Çiftçilerimize her alanda destek olmaya devam ederek Türkiye tarımına katkıda bulunmayı sürdüreceğiz," dedi.