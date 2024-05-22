Türkiye Şampiyonu Kayseri'den çıktı

Emekli Öğretmen Ramazan Büyükkılıç Ortaokulu Atletizm Takımı, Handan Koşyiğit'in yönetiminde başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor.

Türkiye Şampiyonu Kayseri'den çıktı
Kayseri GündemEditör

Emekli Öğretmen Ramazan Büyükkılıç Ortaokulu Atletizm Takımı, Handan Koşyiğit’in yönetiminde başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor.

Emekli Öğretmen Ramazan Büyükkılıç Ortaokulu başarılarına bir yenisini daha ekledi. Emekli Öğretmen Ramazan Büyükkılıç Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Handan Koçyiğit’in öğrencisi Hayrunnisa Ceyhan, Mersin’de yapılan Okullar arası Yıldızlar Türkiye Birinciliği Yarışmaları’nda 2 bin metre yürüyüşte Türkiye Şampiyonu oldu. Begüm Kayır ise Türkiye dördüncüsü olarak başarılı bir sonuç elde etti.

Emekli Öğretmen Ramazan Büyükkılıç Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni ve aynı zamanda sporcuların antrenörü Handan Koçyiğit, “Çocuklarımızın başarısı için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Hayrunnisa’nın aldığı Türkiye Şampiyonluğu ve Begüm Kayır’ın Türkiye dördüncüsü olması çalışmalarımızın, emeğimizin en güzel karşılığıdır” şeklinde konuştu.

Türkiye Şampiyonu Kayseri'den çıktı
Türkiye Şampiyonu Kayseri'den çıktı
İHA
Kayseri Gündem

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