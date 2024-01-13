Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Taraftarımızın içi rahat olsun'

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç; 3 dönem transfer yasağı ile ilgili "Taraftarlarımızın içi rahat olsun" dedi.

FIFA, Süper Ligde mücadele eden 7 kulübe transfer yasağı getirildi. Kayserispor’a 3 dönem transfer yasağı geldiği kaydedildi. FIFA’nın yaptığı yazılı açıklamada Kayserispor dâhil Adana Demirspor, Antalyaspor, Alanyaspor, Hatayspor, MKE Ankaragücü’e 3 dönem, Samsunspor’a ise 2 dönem transfer yasağı geldiğini açıkladı. FIFA tarafından açıklanan yasak sonrası Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç; “FIFA’nın resmi sitesinde yazan metin Türkçe’ye tercüme edildiğinde başka bir manası çıkıyor ortaya. Bu nedenle bu haber tam olarak böyle değil, futbolcu transferinde dosya borcunu öderseniz yasağı kaldırabilirsiniz. Kayserisporlu taraftarlarımızın içi rahat olsun” dedi.