Türkiye ve Irak: Güvenlik ve İşbirliği İçin Ortak Adımlar

Akar, iki ülkenin yüzyıllara dayanan dostluğunu vurgulayarak, "Şehitliklerimizde evlatlarımız yan yana yatıyor, bu kardeşliğin en güçlü kanıtıdır," dedi. Türkiye ve Irak arasındaki ilişkilerin derin ve kapsamlı olduğunu belirten Akar, bu bağların güvenlik, ekonomi, ticaret ve terörle mücadele gibi alanlarda daha da güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Terörle mücadele konusuna değinen Akar, "Terör örgütlerinin hem Irak'a hem Türkiye'ye zararları ortada. Bu beladan kurtulmak için işbirliği şart," diyerek, illegal silahlı gruplara karşı kararlılıkla mücadele edeceklerini vurguladı. Akar, bu mücadeleyle enerjinin ve kaynakların vatandaşların refahına yönlendirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Bu ziyaretin, parlamentolar arası ilişkileri güçlendirmek ve iki ülke arasındaki işbirliğini daha ileriye taşımak adına önemli bir adım olduğu ifade edildi.