ERÜ öğrencilerinden KANKA Hastanesi'ne moral etkinliği

Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencileri KANKA Çocuk Hematoloji Onkoloji ve Kemik İliği Nakli Hastanesi’nde haftanın 2 günü tedavi gören çocuklara moral ve motivasyon sağlamak maksadıyla etkinlik düzenliyor. Burada konuşan Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Nilgün Karsan, “Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde Öğretim görevlisiyim sosyal sorumluluk projesi dersini bölümümüzde 10 yıldır veriyoruz burada bu ders kapsamında bulunuyoruz. Aslında sadece bizim bölümümüzde değil tüm Edebiyat Fakültesi olarak sosyal sorumluluk projesi dersi veren bölümlerde bir havuz oluşturduk ve bu havuzdaki farklı bölümlerden gönüllü öğrencilerin katılımıyla haftada 2 gün buraya gelip öğrencilere etkinlikler düzenliyoruz. Çocuklarımızın biraz olsun yüzlerini güldürelim onlara bu sürecin keyifsiz anlarını unutturalım diye elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.