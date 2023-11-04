Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından açılan Fabrika Voleybol Kayseri'de faaliyete başladı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından kurulan ve Türkiye'de 6-12 yaş arasındaki çocuklar voleybol ile tanıştırmayı ve lisanslı sporcu sayısını artırmayı hedefleyen 'Fabrika Voleybol' yeni okulunu Kayseri'de açtı.

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  • 04.11.2023 17:24
  • Güncelleme: 04.11.2023 17:24
Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından açılan Fabrika Voleybol Kayseri'de faaliyete başladı

Fabrika Voleybol'un Kayseri'deki okulunun açılışı Gevher Nesibe Spor Salonu'nda yapılan antrenman başladı.
Açılışa katılan Kayseri Gençlik e Spor İl Müdürü Ali Ihsan Kabakcı, "Alt yapıya sporcu kazandırmak için yapılan bu proje için Voleybol Federasyonuna teşekkür ederiz. Voleybol Fabrikasında yetişen sporcularımızı inanıyorum ki üst liglerde, milli takımlarda göreceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi. Açılış antrenmanı antrenör eşliğinde gerçekleştirildi.

1ha

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