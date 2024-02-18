Türkiye'yi sarsan sahte Mehdi Kayserili mi?

2019 yılında Mehdinin fiziki alametlerini kendisinin taşıdığı evhamıyla siyah sancağı da eline alarak Mehdi olduğunu iddia eden ve bunu kendi adına açtığı sosyal medya hesaplarında paylaşıp, herkesi kendine uymaya çağıran sözde mehdi Mustafa Çabuk, bu tarihten sonra Çanakkale Bigadiç civarında komple kapattıkları iki termal apart otelde 300'e yakın taraftarı ve kendi ailesiyle beraber yaşıyor.

Mehdinin fiziksel özelliklerine ve 'alametlerine' sahip olmak için bir kısım estetik ameliyat ve sırtına dövme yaptırdığı, siyah sancağa sahip olduğu iddia edilen sahte mehdi Mustafa Çabuk'a taraftarları tarafından 'Hz. Mehdi aleyhisselam' olarak hitap ediliyor.

Sözde Mehdi Mustafa Çabuk'un Kayseri Yeşilhisar'da yaşayan babası ve otelde kendisinin ikinci adamı olan mali müşavir Hasan Demir'in Kayserili olması, Mustafa Çabuk'un da Kayserili mi olduğu sorusunu göndeme getirdi.

Beş gün önce, yakınlarının uzun süredir Çanakalle'de bir otelde Mustafa Çabuk tarafaından alıkonduğu ve kendileriyle görüştürülmediği gerekçesiyle çok sayıda ailenin Esra Erol programına başvurmasıyla, ülke genelinde gündeme gelen sahte mehdi olayı, farklı yönleriyle gündeme gelemeye devam ediyor.

Gençlik yıllarında korsan CD satan bir dükkan açıpi birçok farklı işlerde çalıştığı söylenen sahte mehdi Mustafa Çabuk, yaklaşık 4.5 yıldır sosyal medya hesapları üzerinden Mehdi olduğu çağrısını yapıp, kendisine inanan insanları bulunduğu yerde yaşamaya çağırıyor. Bu nedenle kendisine inanan bir kısım, farklı yaş grubundan insanlar, mallarını mülklerini satarak onun yanında yaşamaya devam ediyorlar

Bir süre önce toprağın altına gömülü bulunan ahit sandığını çıkarmak için yaptıkları kaçak kazı ile kazıya katılan yakınlarıyla göz altına alındığı belirtilen sahte mehdi Mustafa Çabuk'un şu anda Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavi altında olduğu ifade ediliyor.