TÜRSAB Başkanından Kayseri'ye ziyaret: Turizmde yeni adımlar

Kayseri'nin Turizm Potansiyeli

Firuz Bağlıkaya, Kayseri ziyaretinde, "Kayseri, kültür turizmi açısından Türkiye için çok önemli bir şehir. Aynı zamanda gastronomi ve kış turizmi için de önemli bir merkez. Seyahat Acenteleri Birliği olarak, Türkiye'ye gelen turistlerin büyük çoğunluğu bizim aracılığımızla geliyor. Bu nedenle Kayseri'yi turizm yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde değerlendirmek istiyoruz" dedi.

Vali Gökmen Çiçek'in Açıklamaları

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya'nın ziyaretinin Kayseri turizmi için önemli olduğunu belirtti. Vali Çiçek, "Geçen yılki ziyaretinizden bu yana turizmde 135 bin ziyaretçi artışı yaşadık. TÜRSAB'ın sağladığı sinerji ve destek için teşekkür ederiz. Bu ziyaretle birlikte Kayseri'nin turizmde daha da ileriye gitmesini hedefliyoruz" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın Görüşleri

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, Kayseri'nin artık sadece endüstri ve ticaret değil, aynı zamanda turizm şehri olarak da kendini kanıtladığını söyledi. Büyükkılıç, "Kapadokya ile birlikte turizmde güçlü bir noktadayız. Kayseri'nin turizm alanında gelişmesi için TÜRSAB'ın katkılarını takdir ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kayseri ve Erciyes Kayak Merkezi İçin Önemli Adımlar

Bağlıkaya, Kayseri'nin turizmdeki yerinin çok özel olduğunu vurgulayarak, "Kayseri'de kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Misafirperverliğiniz için teşekkür ederiz. Turizm yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde Kayseri'ye olan desteğimiz devam edecek" dedi.

Bu ziyaret, Kayseri'nin turizm potansiyelini daha da artırmak ve bölgeyi bir turizm merkezi haline getirmek adına atılan önemli adımlardan biri olarak öne çıktı.