Türk Sağlık- Sen Başkanı Ünal, 'Sağlık çalışanların HYP mağduriyetleri giderilsin'

Türk Sağlık Sen Kayseri Şube Başkanı Kamil Ünal, aile hekimlerinin son sözleşmeden kaynaklı sorunlar nedeniyle kendilerine başvurduklarını söyledi. Başkan Ünal mağduriyetlerin giderilmesi için Sağlık Bakanlığı'na başvurduklarını ifade etti. Yapılan yazılı basın açıklamasında, "Aile hekimliklerinin son sözleşmeden de kaynaklı sorunlarının çözümü için Genel Merkezimiz tarafından hukuki süreç başlatılmış ve mağduriyetlerin önlenmesi adına tüm platformlarda yaşanılan sorunlara çözüm talep edilmektedir. 2005 yılından beri Türk Sağlık-Sen olarak sistemdeki sorunların çözülmesi ve çalışanların taleplerinin karşılanması tüm gücümüzle mücadele etmekteyiz. Birçok sorunu çözdüğümüz ve çalışanların mağduriyetlerini sonlandırdığımıza herkes şahittir. Sendikal mücadele uzun solukludur. Bizde bu mücadeleyi yılmadan çalışanın yanında doğrudan yana tavır alarak sürdürüyoruz. Sorunların tespitine ve buna yönelik girişimlerimize bugün bir yenisini daha ekledik. Aile sağlığı çalışanlarının diyabet taraması ve izlemi, hipertansiyon taraması ve izlemi, kanser mamografisi, KVR taraması ve izlemi, obezite taraması ve izlemi ile yaşlı sağlığı izlemi gibi kendilerinden kaynaklı olmayan HYP tarama ve takip işlemleri nedeniyle maaş ödemelerinde düşüş yaşadıkları görülmüştür. Çalışanlarda bu mağduriyetlerine sendikamıza iletmişler ve çözüm için girişimlerde bulunmamızı istemişlerdir. Sendikamız tarafından Sağlık Bakanlığı’na bir başvuru yapılarak Aile sağlığı çalışanlarının HYP tarama ve takip işlemleri nedeniyle maaşlarında yaşanan düşüşlerin giderilmesi için düzenleme yapılması istenmiştir. Başvuruda aile sağlığı çalışanı olarak görev ifa eden personellerin kendi sorumlulukları dışında kalan HYP tarama ve takip işlemleri nedeniyle maaş ödemelerindeki düşüşlerin önüne geçilebilmesi adına gerekli mevzuat düzenlemelerinin hayata geçirilmesi talep istenmiştir. Bu arkadaşlarımız kendileriyle ilgisi olmayan bir işlem nedeniyle mağdur edilmektedirler. Bu konuda hakkaniyet ölçüsünde düzenleme yapılarak bu mağduriyet giderilmelidir. Konunun takipçisi olmaya çalışanların hak ve hukuk mücadelesini kesintisiz sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.