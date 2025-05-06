TvKayseri'ye 'Yılın Televizyonu' Ödülü

10. Anadolu Medya Ödülleri sahiplerini buldu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende Medyanet A.Ş.'nin uydu televizyonu olan TvKayseri'ye verilen 'Yılın Televizyonu' ödülünü Medyanet Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Hamurcu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

TvKayseri'ye 'Yılın Televizyonu' Ödülü

Ankara Beştepe'de düzenlenen 10. Anadolu Medya Ödülleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle sahiplerini buldu. 

TvKayseri'ye verilen Yılın Televizyonu ödülünü Medyanet A.Ş. adına Ömer Faruk Hamurcu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

Haber Merkezi

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