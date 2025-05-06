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  • Erdoğan'dan Medya Eleştirisi: 'Eline her mikrofon ve kamera alanın gazeteci olmadığını' söyledi

Erdoğan'dan Medya Eleştirisi: 'Eline her mikrofon ve kamera alanın gazeteci olmadığını' söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '10. Anadolu Medya Ödülleri' töreninde yaptığı konuşmada medyaya ve özellikle sokak röportajlarına yönelik sert sözler sarf etti. Erdoğan, 'Eline mikrofon ve kamera alanlar gazeteci değil, sokaklarda terör estirmektedir' diyerek, sorumsuz ve provokatif yayınlara dikkat çekti.

Erdoğan'dan Medya Eleştirisi: 'Eline her mikrofon ve kamera alanın gazeteci olmadığını' söyledi

Konuşmasında medyanın milli iradenin ve doğru bilgilendirmenin önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Erdoğan, medya mensuplarının zor şartlar altında görev yaptığını ve Anadolu medyasının milli değerlerle bütünleşmiş vazgeçilmez bir parça olduğunu dile getirdi. Ayrıca, medyanın özgürlüğü ile sorumluluğu arasındaki dengeye işaret ederek, özgürlüklerin sorumsuzluk seviyesine ulaşmasını eleştirdi.

Erdoğan, 28 Şubat döneminin karanlık medya atmosferine de atıfta bulunarak, Türkiye’nin daha özgür ve gelişmiş bir medya ortamına sahip olmasının sevindirici olduğunu belirtti. Ancak, sorumsuz ve tahrik edici yayınlardan endişe duyduğunu ifade etti.

Son olarak, “Eline mikrofon ve kamera alan, kendini gazeteci ve muhabir sanan kişiler sokaklarda terör estirmekte,” diyerek, sorumsuz yayıncılığı ve provokasyonları eleştirdi. Bu tarz yayınların, ülkenin huzurunu ve güvenliğini tehlikeye attığını savundu.

Haber Merkezi

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