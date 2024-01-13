TYB Kayseri Şube Başkanı Hüsrevoğlu güven tazeledi

Türkiye Yazarlar Birliği Genel Merkezi’nin önümüzdeki aylarda gerçekleştireceği genel kurul öncesi Kayseri Şubesi de genel kurula giderek yeni yönetimini belirledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları Merkezi Konferans Salonunda yapılan genel kurul seçiminde ilk önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada yeterli çoğunluğun olduğu belirlendi ve genel kurula geçildi. Genel Kurul’da önce Divan seçimi gerçekleştirildi. Divan Başkanlığı’nı Ahmet Taş, kâtip üyeliklere Prof. Dr. Muharrem Akoğlu, Osman Gerçek getirildi.

Genel Kurulun açılışında bir konuşma yapan Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Mehmet Hüsrevoğlu ilk kongreden itibaren samimiyetle çalışmaya gayret ettiklerini bu dönemde birçok programa imza atıldığını bundan sonraki süreçte de aynı hizmet anlayışı ile çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Mehmet Hüsrevoğlu, Türkiye Yazarlar Birliği üyeliTürkiye Yazarlar Birliği Kayseri şube başkanlığı için seçime katılan dernek üyesi yazarlar, oy çokluğu ile Mehmet Hüsrevoğlu’nu yeniden başkan seçtiler.k şartını da hatırlatarak; ISBN almış eser sahibi olmak veyahut beş yıl süreli bir gazete, dergide yazar olmak şartı bulunduğunu ifade etti. Bu şartlara haiz olan Kayserili yazarlara her zaman kapılarının açık olduğunu vurguladı.

TYB Kayseri Şube Başkanı Mehmet Hüsrevoğlu konuşmasına şunları da ekledi, “Bizleri bu makama layık gören şehrimizin saygın değerli yazarlarına teşekkür ederim ve şu anda divan başkanlığımızı yapan ve bizlere her zaman her türlü desteği veren Gönüllü Kültür Teşekkülleri Başkanı ve Mazlum-Der Başkanımız Ahmet Taş Bey’e de özellikle teşekkür ediyorum.” dedi.

Genel kurulda daha sonra Faaliyet raporu ve denetim kurulu raporları okundu ve oylanarak kabul edildi. Divan Başkanı Ahmet Taş yaptığı değerlendirmelerde, Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesinin yeni dönemde de önemli hizmetlere imza atacağına inandığını ve yeni seçilecek yönetim kuruluna başarılar dilediğini ifade etti. Ardından geçilen seçim sonunda mevcut Başkan Mehmet Hüsrevoğlu güven tazeleyerek yeniden Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkanlığı görevine seçilmiş oldu.

Genel Kurulun son bölümünde, dilek ve temenniler yer aldı burada ise, üyelerden Ali Aslım, Yüksel Kalkan, Meral Bulut ve Hacı Sarı, yeni dönemden beklentilerini ve çeşitli görüşlerini dile getirdiler. Günün anısına toplu fotoğraf çekilmesinin ardından genel kurul sona erdi.

TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ KAYSERİ ŞUBESİ GÖREV DAĞILIMI:

Yönetim Kurulu Asil Üyeler:

Mehmet Hüsrevoğlu (Başkan), Vedat Önal, Rafet Ural, Prof. Dr. Muharrem Akoğlu, Ensar Şahin.

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler:

Dr. Resul Coşkun, Osman Gerçek, Mustafa Çölkuşu, Meral Bulut, Abdullah Altınsoy.

Denetim Kurulu Asil Üyeler:

Ahmet Taş, Prof. Dr. Şahin Güven, Dr. Ali Akgün.

Denetim Kurulu Yedek Üyeler:

Osman Özenç, Ömer Uzunoğlu, Hacı Sarı.

Üst Kurul Delegeleri:

Ahmet Taş, Dr. Ali Akgün, İbrahim Şahin, İlyas Han Şahin, Dr. Resul Coşkun.