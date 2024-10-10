  • Haberler
  • Spor
  • Kayserispor'da Sinan Kaloğlu'nun ekibi belli oldu.

Kayserispor'da Sinan Kaloğlu'nun ekibi belli oldu.

Kayserispor'da teknik direktörlük görevine getirilen Sinan Kaloğlu'nun ekibinde yer alan isimler ve görevleri açıklandı.

Kayserispor'da Sinan Kaloğlu'nun ekibi belli oldu.

Kayserispor’da Burak Yılmaz’ın istifasının ardından teknik direktörlük görevine Sinan Kaloğlu getirildi. Genç teknik adam yeni takımı ile bu akşam yapılacak olan idmanda tanışacak. Teknik Direktör Sinan Kaloğlu’nun ekibi açıklandı. Kaloğlu’nun ekibi şu şekilde açıklandı; Sefer Yılmaz - Yardımcı Antrenör, Engin Özdemir - Yardımcı Antrenör, İnan Kaloğlu - Yardımcı Antrenör, Altay Nazif Dağdelen - Kaleci Antrenörü, Süleyman Emre Üstün - Maç Analisti, Ömer Kalebayır - Atletik Performans Antrenörü, Mustafa Cebel Torun - Atletik Performans Antrenörü.

1ha

Bakmadan Geçme

Yakalama emri bulunan şahıs polisi görünce 2. kattan atladı
Yakalama emri bulunan şahıs polisi görünce 2. kattan atladı
Aileler çocukların 'internet polisi' olmalı
Aileler çocukların 'internet polisi' olmalı
Kızılay'dan engellilere özel etkinlik
Kızılay'dan engellilere özel etkinlik
ANAMOB Mobilya Fuarında Mankenli ödül töreni
ANAMOB Mobilya Fuarında Mankenli ödül töreni
Hastanın ölümüne sebebiyet verdiği iddiasıyla suçlanan hemşirenin yargılanmasına başlandı
Hastanın ölümüne sebebiyet verdiği iddiasıyla suçlanan hemşirenin yargılanmasına başlandı
Milletvekili Çopuroğlu, 'Mobilya fuarı, şehir ekonomisine katkı demektir'
Milletvekili Çopuroğlu, “Mobilya fuarı, şehir ekonomisine katkı demektir”