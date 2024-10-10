Kayserispor'da Sinan Kaloğlu'nun ekibi belli oldu.
Kayserispor'da teknik direktörlük görevine getirilen Sinan Kaloğlu'nun ekibinde yer alan isimler ve görevleri açıklandı.
Kayserispor’da Burak Yılmaz’ın istifasının ardından teknik direktörlük görevine Sinan Kaloğlu getirildi. Genç teknik adam yeni takımı ile bu akşam yapılacak olan idmanda tanışacak. Teknik Direktör Sinan Kaloğlu’nun ekibi açıklandı. Kaloğlu’nun ekibi şu şekilde açıklandı; Sefer Yılmaz - Yardımcı Antrenör, Engin Özdemir - Yardımcı Antrenör, İnan Kaloğlu - Yardımcı Antrenör, Altay Nazif Dağdelen - Kaleci Antrenörü, Süleyman Emre Üstün - Maç Analisti, Ömer Kalebayır - Atletik Performans Antrenörü, Mustafa Cebel Torun - Atletik Performans Antrenörü.