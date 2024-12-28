U14 Erkekler Basketbol İl Birinciliği tamamlandı
Kayseri Basketbol İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan U14 erkekler Basketbol İl Birinciliği tamamlandı.
TBF Kayseri Basketbol İl Temsilciliği Faaliyet programında yer alan U14 Erkekler Ligi dün oynanan müsabakaların ardından tamamlandı. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan müsabakalar sonucunda Kayseri Bahçeşehir Koleji birinci, VASK ikinci, Erciyes Koleji üçüncü, FenTek Koleji dördüncü oldu. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.