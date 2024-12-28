Kaçakçılık operasyonunda 2 kişi yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından kaçak makaron ve kaçak tütün ticaretine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde İ.A.(22), H.T.(43) yakalanarak gerekli adli işlem başlatıldı.

Kaçakçılık operasyonunda 2 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak makaron ve kaçak tütün ticaretine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; İ.A.(22), H.T.(43) yakalanarak gerekli adli işlem başlatıldı. 3 milyon 580 bin adet makaron, 1 ton 135 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Haber Merkezi

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