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Uçak kazasında şehit olan albaylar için Mevlid-i Şerif okutuldu

Kayseri'de eğitim uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 2 albay için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Uçak kazasında şehit olan albaylar için Mevlid-i Şerif okutuldu
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de eğitim uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 2 albay için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Kayseri’de geçtiğimiz Salı sabah 10.00 sıralarında, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi bir eğitim uçağı, henüz bilinmeyen bir nedenle Kocasinan ilçesi Hasanarpa Mahallesi yakınlarında düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken; yapılan ilk incelemede kaza kırıma uğrayan uçakta bulunan Hava Pilot Albay Uğur Yıldız ve Hava Pilot Albay Gökhan Özen şehit oldu.

Şehit albaylar için Mevlid-i Şerif okutuldu

Uçak kazasında şehit olan Hava Pilot Albay Uğur Yıldız ve Hava Pilot Albay Gökhan Özen için Hunat Camii’nde Cuma namazı öncesi Mevlid-i Şerif okutuldu. Mevlid-i Şerif’e Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Uçak kazasında şehit olan albaylar için Mevlid-i Şerif okutuldu
Uçak kazasında şehit olan albaylar için Mevlid-i Şerif okutuldu
Uçak kazasında şehit olan albaylar için Mevlid-i Şerif okutuldu
İHA
Kayseri Gündem

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