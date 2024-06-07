Uçak kazasında şehit olan albaylar için Mevlid-i Şerif okutuldu

Kayseri’de eğitim uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 2 albay için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Kayseri’de geçtiğimiz Salı sabah 10.00 sıralarında, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi bir eğitim uçağı, henüz bilinmeyen bir nedenle Kocasinan ilçesi Hasanarpa Mahallesi yakınlarında düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken; yapılan ilk incelemede kaza kırıma uğrayan uçakta bulunan Hava Pilot Albay Uğur Yıldız ve Hava Pilot Albay Gökhan Özen şehit oldu.

Şehit albaylar için Mevlid-i Şerif okutuldu

Uçak kazasında şehit olan Hava Pilot Albay Uğur Yıldız ve Hava Pilot Albay Gökhan Özen için Hunat Camii’nde Cuma namazı öncesi Mevlid-i Şerif okutuldu. Mevlid-i Şerif’e Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.