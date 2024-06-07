NEVÜ Rektör Adayları Belli Oldu
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 5 üniversite için rektör adayı başvuru ilanı yayınlamasının ardından başvuru süresinin sona ermesiyle birlikte Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi'nin (NEVÜ) rektör adayları belli oldu.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 5 üniversite için rektör adayı başvuru ilanı yayınlamasının ardından başvuru süresinin sona ermesiyle birlikte Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi’nin (NEVÜ) rektör adayları belli oldu.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’in yanı sıra rektörlük için başvuran adaylar; Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Prof. Dr. Tuncay Bülbül, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Prof. Dr. Abdulkadir Uzunöz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Prof. Dr. Halil İbrahim Oğuz, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Prof. Dr. Ali Meydan, Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Özgür Özdemir, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Prof. Dr. Mehmet Çeribaş, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Prof. Dr. Şule Aydın, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Prof. Dr. Zeliha Leblebici, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Prof. Dr. Lütfi Gürkan Gökçek, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Prof. Dr. Mehmet Soysaldı oldu.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi yeni dönem rektörü; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın başvuran adaylar ile gerçekleştireceği mülakat sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ataması sonucu belli olacak.