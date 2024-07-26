Ücretsiz YKS Tercih Danışmanlığı hizmetine gençlerden yoğun ilgi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, üniversite adaylarına YKS tercih sürecinde sunduğu ücretsiz danışmanlık merkezi gençler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim ve mesleki kurslarda kentin 6’ncı üniversitesi niteliğinde faaliyet gösteren kuruluşu Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş., uzman eğitimci kadrosu ile Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın eğitime verdiği önem doğrultusunda hizmetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, öğrenci dostu hizmetleri ile takdir toplayan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, KAYMEK birimi marifetiyle okula destek ve sınava yönelik ücretsiz kurslarının yanı sıra tercih süreçlerinde de öğrencilere katkı sağlıyor.

Bu kapsamda KAYMEK A.Ş. Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre üniversite tercihi yapacak gençlere ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor.

Yoğun bir maratonu Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş.’nin ücretsiz kurs ve rehberlik hizmetleri ile daha rahat bir şekilde tamamlayan ve üniversite hayallerine bir adım daha yaklaşan gençlerin doğru tercih yapabilmesi için rehberlik hizmetini başlatan Büyükşehir, 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında YKS Tercih Danışmanlığı hizmeti vermeye başladı.

Büyükşehirden 3 Farklı merkezde ücretsiz danışmanlık hizmeti

Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere ve ailelerine yönelik ücretsiz danışmanlık için Hunat Hatun Medresesi, KAYMEK İhtisas Merkezi ve Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi olmak üzere üç merkezde hizmet veriyor.

Hunat Hatun Medresesi’nde KAYMEK’in uzman eğitimci kadrosundan destek alan üniversite öğrencisi adaylar, bu hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Tercih yapacak adaylardan Elif Şahin, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin bu organizasyonundan sosyal medya hesabı üzerinden haberdar olup geldiğini belirterek, “Bugün geldim ve burada çalışan güler yüzlü görevlilerden çok memnun oldum, bizlerle çok iyi ilgilendiler, çok teşekkür ederim” dedi.

Burcu Yücel de Kayseri’de yaşadığını ifade ederek, “Buraya gelince ne kadar yararlı olduğunu fark ettim, çok da memnun kaldım bu hizmetten. Hayati bir önem arz ettiğini düşünüyorum. Tercih yapacaklar, hatta tercih yapmamayı düşünenlerin gelmesini tavsiye ederim. Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Kafamızın karışık olduğu dönemde elimizden tuttuğu için teşekkür ederiz”

Hunat Hatun Medresesi’nin önünden geçerken afişi görüp geldiğini söyleyen Nuh Durmuş ise “Sağ olsunlar bana yardımcı oldular, rehberlik ettiler. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederim” derken, adaylardan Yusuf Yumutkan bu sene üniversite sınavına girdiğini, tercih yapmak için Mersin’den Kayseri’ye geldiğini anlattı. Aldığı hizmetten memnun olduğunu vurgulayan Yumutkan gençlerin, kendileri için stresli ve kafalarının karışık olduğunu ifade ettikleri bir dönemde ellerinden tuttuğu için emeği geçenlere teşekkür etti.

Psikolojik Danışman Şeyda Himmetoğlu ise burada gençlerin tercih döneminde yanında olduklarını, Hunat Hatun Medresesi’nin yanı sıra İhtisas Merkezi ve Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi’nde de bu tercih merkezinin devam ettiğini söyledi. Himmetoğlu, gençlerin gönül rahatlığı ile gelip sorularının yanıtlarını aldığını kaydederek, ailelerin ve gençlerin bu dönemde yanında olduklarını söyledi.

YKS Tercih Danışmanlığı Merkezleri yoğun ilgi görüyor

YKS Tercih Danışmanlığı Merkezleri, ilk gün gençlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Rehber öğretmenler eşliğinde, gençlerin tercihlerini kolay ve isabetli bir şekilde yapmaları için üç merkezde 10.00 - 20.00 saatleri arasında ücretsiz tercih danışmanlığı hizmetinden, YKS tercih sürecinde olan ve dileyen tüm vatandaşlar yararlanabiliyor. Büyükşehir’in YKS Tercih Danışmanlığı hizmeti ile ilgili detaylı bilgiye ise 0534 276 67 41 numaralı telefon üzerinden erişebiliyor.