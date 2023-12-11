Ulaşım A.Ş.'den meclis üyelerine sunum

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Aralık Ayı Meclis Toplantısı'nda Ulaşım A.Ş. tarafından meclis üyelerine bilgilendirme sunumu yapıldı.

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  • 11.12.2023 16:36
  • Güncelleme: 11.12.2023 18:43
Ulaşım A.Ş.'den meclis üyelerine sunum
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Aralık Ayı Meclis Toplantısı’nda Ulaşım A.Ş. tarafından meclis üyelerine bilgilendirme sunumu yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı Aralık Ayı Meclis Toplantısı’nda Ulaşım A.Ş. tarafından meclis üyelerine sunum yapıldı. Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin ulaşımda en uygun fiyata hizmet veren Büyükşehirler arasında yer aldığını vurgulayarak, bu anlayış içerisinde kentte konforlu ve keyifli bir ortam oluşturduklarını belirtti.

Mecliste, Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut, ulaşım alanında yapılan faaliyetleriyle ilgili meclis üyelerine bilgilendirme sunumu yaptı. Genel Müdür Canbulut, 3 bölüm halinde sunum hazırladıklarını belirterek, genel bilgiler, 2023’te neler yaptıkları ve iyileştirme, maliyetleri azaltma konusunda neler yapacakları konularında bilgiler verdi.

“Yıllık olarak 147,5 milyon yolcuya hizmet ediyoruz”

Yıllık 147,5 milyon yolcuya hizmet verdiklerini söyleyen Canbulut, “635 otobüs, 2 tanesi gelecek olan 80 tramvay aracı, bin adet bisiklet, 3 milyon kullanıcı kapasiteli 4190 adet otopark, yıllık olarak 147,5 milyon yolcuya hizmet ediyoruz. 8,5 milyon aşağı yukarı sefer düzenliyoruz, 75,5 milyon kilometre yapıyoruz. 2023 yılı itibariyle 1,9 milyar bütçesi olan şirket durumundayız” diye konuştu.

Canbulut, 2023’te iki yeni tramvay hattını hayata geçirdiklerini belirterek, “200 bine yakın yolcuyu sadece raylı sistemle taşıyor durumdayız. 9 aracımız geldi, yakın zamanda 11 araç olacak. 29 tane 18 metre uzunluğunda körüklü otobüslerimiz mevcuttur. Ayrıca 15 tane elektrikli araçlarımız da var, 2 tanesi şehrimize geldi. KAYBİS adına da verimli bir yıl geçirdik, 2022’de 520 bin kullanıcı iken, 2023’te 1 milyon 140 bin kullanıma çıkan kullanıcının arttığı yıl oldu. İlk 15 dakika ücretsiz hizmet veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeşil dönüşüm ile ilgili de önemli çalışmaların sürdüğünü ifade eden Canbulut, Rüzgâr Enerji Santrali projesi hakkında bilgiler verdi.

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İHA

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