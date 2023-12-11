Mehmet Hisar Cami Regaip Kandili'nde Açılacak

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; 19 Mayıs Mahallesi’nde Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever Mehmet Hisar ile birlikte yapımını tamamladığı H. Mehmet Hisar Camii’ndeki son çalışmalar inceleyerek Regaip Kandili’nde caminin açılışını yapacaklarını hatırlattı.

Belediye olarak butik camiler yaptıklarını söyleyen Başkan Palancıoğlu, şunları söyledi; "19 Mayıs Mahallesi’nde çok güzel bir butik camiyi hayata geçirdik. Caminin sol tarafı Organize Sanayi Bölgesi. Dolayısıyla burada ihtiyaç olan ibadethane ihtiyacını hayırseverimiz Mehmet Bey ve oğlu Ömer Bey ile birlikte karşılamış olduk. Buraya çok güzel bir cami kazandırdık. Yalnızca peyzaj çalışmaları ve ince temizlik işleri kaldı. Belediye olarak ilçemize butik, ihtiyaca yetecek kadar camiler yapıyoruz. Dolayısıyla ısıtması, soğutması, bakımı, temizliği daha kolay oluyor. İnşallah 11 Ocak Perşembe günü idrak edeceğimiz Regaip Kandili’nde bu caminin açılışını yapacağız. Şimdiden hayırlı olsun. Mehmet Abiye ve oğluna teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Allah hayırlı, uğurlu eylesin.”

Hayırsever Mehmet Hisar ise, “Başkanımıza çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sayesinde gayretleriyle camimizde bugünlere geldik. Çok mutluyum. Allah herkese nasip etsin. Hayırlı olsun” diye konuştu.