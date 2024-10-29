Ülkücü- Türkçü- Milliyetçi Parti sayısı rekorlarda

Ülkücü/Türkçü/Milliyetçi tabandan oy kapma yarışına giren partilerde, özellikle MHP kadim Lideri merhum Alparslan Türkeş'in vefatından sonra başlayan ve son on sene içinde zirvelere ulaşan bir çoğalma yaşanıyor.

Tarihsel olarak MHP'den kopanların oluşturduğu Milliyetçi, Türkçü ve Ülkücü misyonu temsil ettiklerini iddia eden irili ufaklı siyasi partilere adeta her gün bir yenisi ekleniyor.

MHP'nin potansiyelinden kopan bu oluşumların, neden ve niçin MHP'den koptukları, neden bir çatı altında birleşemedikleri ve neden Kürtçü-Milliyetçi DEP gibi tek bir çatı altında toplanamadıkları oldukça düşündüren cevapları bünyesinde barındırıyor.



Ülkemizde siyasi misyon ve faaliyetleri devam eden Milliyetçi, Türkçü ve Ülkücü Partilerin listesi:

1) MHP-Devlet Bahçeli

2) BBP- Mustafa Destici

3) İYİ Parti- M.Dervişoğlu

4) Zafer Partisi- Ümit Özdağ

5) Ata Parti- Namık Kemal Zeybek

6) Kutlu Parti- Yusuf Halaçoğlu

7) Türkiye İttifak Partisi- Sinan Ogan

8) Yeni Yol Parti- Remzi Çayır

9) Merkez Parti - Pelin Gündeş Bakır

10) A Parti - Yavuz Ağıralioğlu

11) MTP -Ahmet Yılmaz