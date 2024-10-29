İyi Partili iki İsim A Parti Kurucular kurulunda
Yavuz Ağıralioğlu başkanlığında kurulan A Parti'nin kurucular kurulunda Kayseri'den iki isimin bulunduğu görüldü. Böylelikle A Parti'nin kurucular kurulunda Dr. Hasan Sami Özvarinli ve Av. Tahir Keskinkılıç yer aldı.
İYİ PARTİ'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu başkanlığındaki Anahtar Parti(A Parti) Ankara’da düzenlenen törenle kuruluşunu ilan etti. Kurulan yeni partinin kurucular kurulunda Kayseri’den iki isimin bulunduğu görüldü. Böylelikle A Parti’nin kurucular kurulunda Dr. Hasan Sami Özvarinli ve Av. Tahir Keskinkılıç yer aldı.
Özvarinli ve Keskinkılıç, daha önce İyi Parti milletvekili aday adaylığı görevini yerine getirmişlerdi.