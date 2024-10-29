İyi Partili iki İsim A Parti Kurucular kurulunda

Yavuz Ağıralioğlu başkanlığında kurulan A Parti'nin kurucular kurulunda Kayseri'den iki isimin bulunduğu görüldü. Böylelikle A Parti'nin kurucular kurulunda Dr. Hasan Sami Özvarinli ve Av. Tahir Keskinkılıç yer aldı.

İyi Partili iki İsim A Parti Kurucular kurulunda

İYİ PARTİ'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu başkanlığındaki Anahtar Parti(A Parti) Ankara’da düzenlenen törenle kuruluşunu ilan etti. Kurulan yeni partinin kurucular kurulunda Kayseri’den iki isimin bulunduğu görüldü. Böylelikle A Parti’nin kurucular kurulunda Dr. Hasan Sami Özvarinli ve Av. Tahir Keskinkılıç yer aldı.

Özvarinli ve Keskinkılıç, daha önce İyi Parti milletvekili aday adaylığı görevini yerine getirmişlerdi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Bakan Yardımcısı Yazgı: 'Memduh Başkan her zamanki özelliğini göstermiş'
Bakan Yardımcısı Yazgı: 'Memduh Başkan her zamanki özelliğini göstermiş'
Freni patlayan kamyonet dehşet saçtı: 1 ölü, 1'i ağır 6 yaralı
Freni patlayan kamyonet dehşet saçtı: 1 ölü, 1'i ağır 6 yaralı
Ülkücü- Türkçü- Milliyetçi Parti sayısı rekorlarda
Ülkücü- Türkçü- Milliyetçi Parti sayısı rekorlarda
İyi Partili iki İsim A Parti Kurucular kurulunda
İyi Partili iki İsim A Parti Kurucular kurulunda
Şaban Çopuroğlu: 'Gelin Ankara'ya Kayseri Evi'ni yapalım'
Şaban Çopuroğlu: 'Gelin Ankara'ya Kayseri Evi'ni yapalım'
Troy Kart, Kayseri Ulaşım'da Neden geçmiyor?
Troy Kart, Kayseri Ulaşım'da Neden geçmiyor?