'Ramazan Ay'ı eğlence, etkinlik ve konser ayı değildir'

Ramazan, eğlence ve yeme içme ayı olmaktan çok, dilin, bedenin ve ruhun sükûnet bulduğu, ibadet ve oruç ayıdır. Üstad Necip Fazıl’ın da dediği gibi, "Ramazan, Karagöz seyri değil, gözyaşı dökme ayıdır; bilinmeyeni bilirler, bilseler ağlamayı."

Ramazan ayı, Rahmet, Mağfiret, Bereket ve Beraat kapılarının sonuna kadar açıldığı aydır. Bu ay, yoksulun, fakirin, garibin ve gurebanın hatırlandığı, komşuluk ve akrabalık bağlarının güçlendiği, bolluk ve bereketin yağmur gibi yağdığı, küskünlüklerin sona erdiği, sevgi, kardeşlik ve dostluğun hüküm sürdüğü aydır.

Ramazan ayı, aynı zamanda Kur’an ayıdır. Camilerden yükselen Kur’an tilavetlerinin Allah’ın adıyla gök kubbeyi ve arş-ı alayı titrettiği, yüreklerin, gönüllerin ve gözlerin Allah sevgisiyle ıslandığı bir aydır.

Sözün özü, Ramazan ayı hoşgörünün, sevginin, saygının, imanın, ihlasın, itikadın ve Kur’an’ın gönüllerde yanan ateşe su serptiği aydır.

Ancak, rahmet ayı olan Ramazan, Hacivat ve Karagöz seyretme ayı yapılmış; ibadet ayı olan Ramazan, şehir meydanlarında cami bahçelerinde teravih namazı kılarken davulun çalınıp zurnanın öttürüldüğü bir döneme dönüşmüştür. Rızık ayı olan Ramazan’da, bazı kimseler, fakirlerin ve garip gurebanın hakkıyla eğlenmiş; Kur’an ayı olan Ramazan’da, Kur’an tilavetlerini dinlemek yerine davul ve zurna ile eğlenceye devam edilmiştir.

Kısacası, Filistin, Doğu Türkistan, Arakan, Somali, Myanmar, Suriye ve dünyanın dört bir köşesinde Müslümanlar zulüm, açlık ve sefalet içinde iftar edecek bir lokma ekmek bulamazken, bizler davul ve zurna çalarak, Müslüman’ın Müslüman’ın kardeşi olduğunu söylemekteyiz. Ne acı!



