Kayseri'de ölümlü kazalar yüzde 50 azaldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü 2025 yılına ait trafik istatistiklerini paylaştı. Açıklanan listede 2025 yılının 1 Ocak – 6 Nisan tarihleri arasında meydana gelen trafik olaylarında düşüşler yaşandığı görüldü.

Kayseri'de ölümlü kazalar yüzde 50 azaldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda 2025 yılına ait trafik istatistiklerini paylaştı. 2025 yılının 1 Ocak – 6 Nisan tarihleri arasında meydana gelen trafik olaylarında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre düşüşler yaşandığı görüldü.

‘KAYSERİ’DE ÖLÜMLÜ KAZALAR YÜZDE 50 AZALDI’

Paylaşılan istatistiklere göre Kayseri’de 2024’ün ilk 3 ayında 10 ölümlü kaza meydana gelirken, 2025 yılında bu sayı 5’e gerileyerek %50 oranında azaldı. Kazalarda kaza yerinde hayatını kaybedenlerin sayısı yüzde 58 düşerken, hastanede yaşamını yitirenlerin sayısında ise yüzde 70 azaldı. Yaralanmalı kazalarda ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 oranında azaldı. Yaralanan kişi sayısı ise yüzde 12 gerileyerek 1.418’e düştü. 
Öte yandan 2024 ve 2025 yıllarının aynı döneminde yaya ölümleri 2 olarak belirtildi.

Kayseri'de ölümlü kazalar yüzde 50 azaldı

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de Kızılırmak Nehri'nde Kaybolan Kişi İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı
Kayseri'de Kızılırmak Nehri'nde Kaybolan Kişi İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı
Kayserispor – Kasımpaşa maç biletleri 38 liradan satışa çıktı
Kayserispor – Kasımpaşa maç biletleri 38 liradan satışa çıktı
Aramızda gezen firari suç makinası nihayet yakalandı
Aramızda gezen firari suç makinası nihayet yakalandı
Kayseri'nin Tarihine ve Turizmine Yarım Milyar TL'lik Yatırım
Kayseri’nin Tarihine ve Turizmine Yarım Milyar TL’lik Yatırım
'Takıntılı düşünceler günlük yaşamı zorlaştırabilir, destek almak önemlidir'
"Takıntılı düşünceler günlük yaşamı zorlaştırabilir, destek almak önemlidir"
Milletvekili Genç: 'Tutuklu gençleri derhal serbest bırakın'
Milletvekili Genç: “Tutuklu gençleri derhal serbest bırakın”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!