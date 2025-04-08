Kayseri'de ölümlü kazalar yüzde 50 azaldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda 2025 yılına ait trafik istatistiklerini paylaştı. 2025 yılının 1 Ocak – 6 Nisan tarihleri arasında meydana gelen trafik olaylarında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre düşüşler yaşandığı görüldü.

‘KAYSERİ’DE ÖLÜMLÜ KAZALAR YÜZDE 50 AZALDI’

Paylaşılan istatistiklere göre Kayseri’de 2024’ün ilk 3 ayında 10 ölümlü kaza meydana gelirken, 2025 yılında bu sayı 5’e gerileyerek %50 oranında azaldı. Kazalarda kaza yerinde hayatını kaybedenlerin sayısı yüzde 58 düşerken, hastanede yaşamını yitirenlerin sayısında ise yüzde 70 azaldı. Yaralanmalı kazalarda ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 oranında azaldı. Yaralanan kişi sayısı ise yüzde 12 gerileyerek 1.418’e düştü.

Öte yandan 2024 ve 2025 yıllarının aynı döneminde yaya ölümleri 2 olarak belirtildi.