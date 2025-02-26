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- Vekil Akar, Vekil Özsoy, Okandan ve Büyükkılıç'la birlikte Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Susmaz'ı ziyaret etti
Vekil Akar, Vekil Özsoy, Okandan ve Büyükkılıç'la birlikte Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Susmaz'ı ziyaret etti
TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy,AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz'ı makamında ziyaret etti.
Vekil Akar paylaşımında, “Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Sayın Hakkı Susmaz’a; Kayseri Milletvekilimiz Sayın Bayar Özsoy, AK Parti İl Başkanımız Hüseyin Okandan ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç ile birlikte ziyarette bulunduk. Sayın Susmaz’a, Kayseri’nin yatırım projelerine destekleri ve misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.