Üniversite öğrencileri, Talas'ın kültürel zenginliklerini ziyaret ettiler

Rota Talas etkinliği kapsamında, Osmanlı Kültür Sokağı’nda yer alan Çanakkale'den Cumhuriyete 100. Yıl Müzesi, Su Medeniyetleri Galerisi, Klasik Sanatlar Akademisi, Tıpkıbasım Mushaflar Sergisi ve Yaman Dede Kültür Evi gibi önemli duraklar ziyaret edildi. Katılımcılar, Talas’ın köklü geçmişine ışık tutan mekanlarda hem bilgi edindi hem de keyifli anlar yaşadı.

Etkinlik, Talas’taki çeşitli yurtlarda kalan kız öğrencilerden yoğun ilgi gördü. Hunat Hatun, Şule Yüksel, Pertevniyal Sultan ve Melikgazi Kredi Yurtlar Kurumu’nda kalan gençler, gezide Talas’ın kültürel dokusunu yerinde keşfetme fırsatı buldular.

Bu tür etkinliklerin, gençlerin yaşadıkları şehirle bağlarını güçlendirmek amacı taşıdığı belirtildi. Geleneksel geçmişin dinamik bir yapıyla buluştuğu Talas'ta, gençlerin tarih ve kültürle dolu bir yolculuğa çıkmaları sağlanarak, şehri yalnızca bir konaklama alanı olarak görmek yerine daha geniş bir perspektiften tanımaları hedefleniyor.

Talas Belediyesi, gençlerin bu tür etkinliklerle şehri daha yakından tanıma fırsatını sunduğunu, bu uygulamaların artarak devam edeceğini vurguladı.