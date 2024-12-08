Üniversite öğrencilerinin burs miktarı 3 bin liraya yükselecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversite öğrencilerine verilen 2 bin TL'lik burs miktarının 2025 yılının ocak ayı itibarıyla 3 bin TL'ye çıkarılacağını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversite öğrencilerine verilen 2 bin TL'lik burs miktarının 2025 yılının ocak ayı itibarıyla 3 bin TL'ye çıkarılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı bir programda; "Aylık 2 bin TL olan bursu 3 bin TL'ye yükselttik" dedi.