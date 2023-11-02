Unutulmaz Şahsiyetlerde İsmet Özel Anlatılacak

Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen ve her hafta şehrimizin kültür, sanat, edebiyat, ilim camiasından öne çıkan şahsiyetlerin anıldığı “Unutulmaz Şahsiyetler” programı devam ediyor.

Bu haftaki programda, Türkiye içinde ve Kayseri içinde önemli bir isim olan İsmet Özel anılacak. 3 Kasım 2023 tarihinde Türkiye Yazarlar Birliği Konferans Salonunda gerçekleşecek programda Ali İhsan Fetih İsmet Özel’i anlatacak.