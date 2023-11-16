Uygulama yapan polislere mukavemet eden 3 şahıs gözaltına alındı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kahvehanede uygulama yapan polislere mukavemette bulunan 3 şahıs gözaltına alındı.

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  • 16.11.2023 22:31
  • Güncelleme: 17.11.2023 09:54
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Uygulama yapan polislere mukavemet eden 3 şahıs gözaltına alındı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir kahvehanede uygulama yapan polislere mukavemette bulunan 3 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mithatpaşa Mahallesi Güven Sokak üzerinde meydana gelen olayda, uygulama yapmak için bir kahvehaneye giren polis ekiplerine oyun oynayan 3 kişi tarafından mukavemet gösterildi. Haber verilmesi ile birlikte olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerinde gelen polis ekipleri tarafından şahıslar gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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İHA

Kayseri Gündem
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