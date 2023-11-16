Uygulama yapan polislere mukavemet eden 3 şahıs gözaltına alındı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kahvehanede uygulama yapan polislere mukavemette bulunan 3 şahıs gözaltına alındı.
- 16.11.2023 22:31
- Güncelleme: 17.11.2023 09:54
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir kahvehanede uygulama yapan polislere mukavemette bulunan 3 şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mithatpaşa Mahallesi Güven Sokak üzerinde meydana gelen olayda, uygulama yapmak için bir kahvehaneye giren polis ekiplerine oyun oynayan 3 kişi tarafından mukavemet gösterildi. Haber verilmesi ile birlikte olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Olay yerinde gelen polis ekipleri tarafından şahıslar gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
İHA
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