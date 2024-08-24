Uyku Keki skandalı: 'Sakın bu keki yemeyin'

Prof. Dr. Tuncay Dilci’nin sosyal medyada gündeme getirdiği ‘uyku keki’ skandalı, çocukların sağlığı açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor. 'Uykusuzluğa çare' olarak tanıtılan bu ürünlerin içinde, Hint kenevirinden elde edilen etken maddeler bulunuyor. Bu maddeler, çocuklar ve gençler üzerinde ciddi sağlık risklerine yol açabilir.

Hint keneviri, genellikle THC (tetrahidrokannabinol) içerir ve bu bileşen, psikoaktif etkiler yaparak zihinsel ve fiziksel sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Bu tür ürünlerin çocuklara ve gençlere satılması, sadece yasal ve etik açıdan sorunlu değil, aynı zamanda sağlık açısından da büyük riskler taşıyor.

Bu tür ürünlerden uzak durmak, çocuklarımızın güvenliğini ve sağlığını korumak açısından büyük önem taşıyor. Anne-babaların ve eğitimcilerin, çocukları bu tür tehlikelerden korumak için dikkatli olmaları ve bilinçli hareket etmeleri gerekiyor.

Prof. Dr. Tuncay Dilci, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi ve Dijital Yaşam Enstitüsü Başkanı olarak son günlerde dikkat çekici bir konuda uyarılarda bulundu. Sosyal medya ve internet üzerinde, 'uykusuzluğa çare' sloganıyla tanıtılan ve 'uyku keki' adı altında satılan ürünlerle ilgili endişelerini dile getirdi.

Bu ürünlerin, içinde yasaklı Hint kenevirinden elde edilen etken maddeler bulunduğu belirtiliyor. Hint keneviri genellikle psikoaktif etkileri olan THC (tetrahidrokannabinol) içerir ve bu maddeler, özellikle çocuklar ve gençler için ciddi sağlık riskleri taşıyabilir.

Prof. Dr. Dilci, bu tür ürünlerin, çocuklarımızın sağlığını tehdit ettiğini vurgulayarak, ailelerin ve eğitimcilerin bu konuda dikkatli olmalarını, bu tür ürünlerden uzak durmalarını ve çocukları bu tehlikelerden korumalarını öneriyor. Sosyal medya ve internet üzerinden yapılan bu tür satışlara karşı uyanık olunması gerektiğini belirtiyor.