SP'li Ürkündaş, 'Bu asgari ücret sefalet ücretidir'

Saadet Partisi Kayseri İl Teşkilatı tarafından yarın saat 13:30’da Bürüngüz cami önünde 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücret rakamına tepki olarak açıklama gerçekleştirilecek. SP Sivil Toplum Kuruluşları ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Nuri Ürkündaş konuyla ilgili, “2025 yılı asgari ücretimiz dün itibariyle açıklanmış oldu. Bu asgari ücret maalesef ki Türk halkının enflasyon karşısında çok yetersiz bir seviyede açıklanmış olduğu görüldü. Bunu malumunuz Türk İş bile kabul etmedi ve toplantıya katılmamış oldu. Biz de Saadet Partisi olarak bu asgari ücretimiz sefalet ücreti olduğunu kamuoyuna paylaşmak için 81 vilayetimizde ve yarın Kayseri'mizde Bürüngüz Cami önünde 13:30'da inşallah bir basın açıklaması gerçekleştirerek kamuoyuyla paylaşacağız. Ve bu asgari ücretin sefalet ücreti olduğunu kamuoyuyla paylaşıp halkımızı oraya davet etmek için buradan çağrı yapıyoruz. Bütün emekçi kardeşlerimizi, asgari ücretle geçinemiyorum diyen kardeşlerimizi, bütün Kayseri halkımızı yarın saat 13:30'daki bu basın açıklamamıza davet ediyoruz. Orada coşkulu bir şekilde hükümete bu asgari ücretin tepkisi olarak inşallah bütün halkımızı bekliyoruz. Dolayısıyla bu tepkiler inşallah hükümetin de biraz kendisine çeki düzen verip asgari ücreti belli bir noktaya getirmesine yardımcı olacak diye düşünüyoruz” diye konuştu.