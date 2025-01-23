Uyuşturucu madde suçundan aranan 2 kişi yakalandı

Kayseri'de aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonda kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 şahıs yakalandı.

Uyuşturucu madde suçundan aranan 2 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri  aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde; hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan  H.A. (51) ve uyuşturucu madde kullanmak suçundan 2 Yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.İ (33) yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

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