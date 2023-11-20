İki taksi şöförünün kavga ettiği ve birinin öldüğü olayla ilgili ilk duruşma görüldü

Olay 23 Haziran’da saat 16.00 sıralarında Talas Bulvarı üzerinde meydana geldi. Taksici A.D. (32) meslektaşı R.D.(23) arasında yolcu alımı nedeniyle tartışma çıktı. Taraflar arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan A.D. göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yaşamını yitirdi. Sanık R.D. ile babası M.D. ve amcası M.D. gözaltına alındı. R.D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken babası M.D. ev hapsi cezası aldı. Amcası M.D. ise tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi. Sanıklar hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Davanın ilk duruşması 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

TUTUKLU SANIK: KEŞKE ORAYA HİÇ GİTMESEYDİM

Mahkemede söz alan tutuklu sanık R.D. “Talas’a yolcu bıraktım. Kız yurdu karşısında Mini Terminal durağında bekleyen 3 kız 1 erkek beni durdurdu. Otobüsü kaçırdıklarını terminale geç kaldıklarını söylediler. Aldım, çarşıya doğru ilerlerken biri yolun ortasına geçip durdurdu. Müşteri sandım, araç dolu diyecektim. ‘Sen burdan nasıl yolcu alırsın?’ dedi. ‘Ben burdan yolcu aldırmam. Yolcumu çaldırmam’ dedi. Şahsın taksici olduğunu bilmiyordum. Yolculara ‘inin’ dedi. Onlar da bana ‘Bırakma lütfen’ dediler. Şahıs giderken araca vurdu. Ben de otogara bıraktım. Yolculara meslek odasına şikayet edilirsem durumu konuşur musunuz? dedim. Kabul ettiler. Babamı tartışma yaşadığımı söylemek için aradım. Babam ‘Gel beni al beraber gidelim’ dedi. Benimle kavga eden şahsın durağına gittik. Görür görmez dışarı çıktı. Selam verdik almadı. ‘Selamı almadın, araca da vurdun’ dedim. ‘Ben yolcumu çaldırmam’ dedi. Babama yumruk vurdu. Durağın kapısının ordan küreği alıp başıma vurdu. Kendimizi korumak için günlük işlerde kullandığım bıçağı elime aldım. Korksun diye tuttum. Ona rağmen üstüme atladı. Boğuştuk. Saldırmaya devam etti. Kalktı durağın oraya gitti. Oradan bir kaç kişi geldi, ayrıldık. Kafam kanıyordu. Mağdur babama vurduğunda babam sersemlemişti. Onun hiç bir eylemi yada söylemi olmadı. Babamla arabaya bindik. Şehir merkezi istikametine gidiyorduk. Karşıdan Yunus Ekipleri geliyordu. Elimle işaret ettim. Benzin istasyonuna girdim polisler arkamızdan girdi. Bir kaç dakika sonra da karşı taraf geldi. Polis alip bizi götürdü. Benim zarar verme niyetim yoktu. Keşke gitmeseydim. Cezaevine girdim. Olayın buralara geleceğini bilmiyordum. Olay şahsın babama ve bana saldırması sonucu meydana geldi. Ona Allahtan rahmet diliyorum. Beraatimi istiyorum” dedi.

SANIKLARDAN M.D.: KÜFREDEREK SALDIRDI

R.D.’nin babası diğer sanık M.D. ise, “ Oğlum R.D. saat 15.00 gibi beni aradı. Talas’ta yolcu aldığını ve birinin onu tehdit ettiğini söyledi. ‘O kişi ile konuşmaya gidiyorum’ dedi. Ben de ‘yalnız gitme’ dedim. Kardeşime söyledim. ‘İşim var’ dedi. Ben de otobüs sürüyordum. Emaneten birine bıraktım ve gittim. Oğlum beni aldı beraber gittik. Durağa yaklaştık. ‘Selamun Aleyküm’ dedik. ‘Siz esnafsınız neden olay yaşandı’ dedim. Şahıs küfür ederek üzerimize geldi. Yakamı tutup yumruk attı. Oğlum araya girdi. Şahıs da küfür edip kürekle kafasına vurdu. Oğlumun kafası kanamaya başladı. Oğluma gidelim dedim. Yol üstünde petrol istasyonu vardı oraya girdik. Karşı taraf geldi. O sıra kardeşimde geldi. Sonra polis aldı bizi” dedi. Sanıklardan M.D. ise, “Ağabeyim aradıktan sonra gittim. Benzin istasyonunda denk geldim. Benim olayla ilgili bilgim yok” dedi.

Duruşmaya kavgada yaşamını yitiren A.D.’nin annesi, babası, ablaları, ağabeyleri ve kardeşleri de katıldı. A.D.’nin yakınları ve üç sanığın da en ağır ceza ile cezalandırılmasını istediler. Mahkeme heyeti N.D.’nin tutukluluk halinin devamına karar verirken, babası M.D.’nin ise ev hapsi kaldırıldı, şartlı tahliye verildi. Duruşma sonrası yaşanan gerginliği polis ekipleri önledi. Mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.